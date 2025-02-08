Виктор Квасов стажировался в департаменте общественных связей Тюменской области

| Фото: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Участник программы "Время героев" Виктор Квасов прошел стажировку в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. На встрече с директором департамента Ириной Широковой обсудили итоги работы.

"Это уже вторая стажировка Виктора в нашем департаменте. За это время он погрузился в финансовые и юридические вопросы, посмотрел систему работы электронного бюджета, нормативные документы, которые регламентируют нашу деятельность. И если в прошлый раз упор был сделан на знакомство со СМИ, то сейчас — на работу молодёжной политики, в том числе на муниципальном уровне. Обсудили с Виктором и развитие института наставничества в России", - рассказала Ирина Широкова.

В ходе стажировки Виктор Квасов пообщался с молодёжью в Ялуторовске и Тобольске. Познакомился с деятельностью центров "Алый парус" и "Дзержинец".

"Это был полезный опыт. Более детально узнал, как происходит взаимодействие департамента с муниципальными органами власти. Как создаются молодёжные проекты. Рад, что в Тюменской области идёт такая большая и активная работа с молодёжью", - отметил участник программы

Напомним, федеральная программа "Время героев" инициирована президентом России Владимиром Путиным. Наставником Виктора Квасова является губернатор Тюменской области Александр Моор.