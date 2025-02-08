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В России разработают меры по блокировке звонков мошенников из Украины

Общество, 14:39 08 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В России разработают дополнительные меры по блокировке звонков мошенников из Украины до 1 июля. Поручение об этом президенте РФ Владимир Путин дал ФСБ и МФД, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Меры коснутся и кибермошенников других недружественных иностранных государств.

Так же до 1 июля 2025 г. Владимиру Путину представят предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых органами публичной власти.

Полный текст документа на сайте Кремля.

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# безопасность , Владимир Путин , кибербезопасность

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