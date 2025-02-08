В России разработают меры по блокировке звонков мошенников из Украины
Общество, 14:39 08 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В России разработают дополнительные меры по блокировке звонков мошенников из Украины до 1 июля. Поручение об этом президенте РФ Владимир Путин дал ФСБ и МФД, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Меры коснутся и кибермошенников других недружественных иностранных государств.
Так же до 1 июля 2025 г. Владимиру Путину представят предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых органами публичной власти.
Полный текст документа на сайте Кремля.