В России разработают меры по блокировке звонков мошенников из Украины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В России разработают дополнительные меры по блокировке звонков мошенников из Украины до 1 июля. Поручение об этом президенте РФ Владимир Путин дал ФСБ и МФД, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Меры коснутся и кибермошенников других недружественных иностранных государств.

Так же до 1 июля 2025 г. Владимиру Путину представят предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых органами публичной власти.

Полный текст документа на сайте Кремля.