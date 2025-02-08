Региональные награды вручили лидерам науки Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ученым региона вручили награды губернатора Тюменской области на заседании Академического собрания в День российской науки. Также состоялось чествование победителей регионального конкурса "Лидер года в научно-инновационной деятельности - 2024".

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, ученхе из университетов и научно-исследовательских институтов региона, членов Академического собрания приветствовал вице-губернатор Алексей Райдер.

Ученые обсудили и вопросы развития профилактической медицины и технологий здоровьесбережения, инновационных подходов в профилактике и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний.