Региональные награды вручили лидерам науки Тюменской области
Общество, 17:35 08 февраля 2025
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Ученым региона вручили награды губернатора Тюменской области на заседании Академического собрания в День российской науки. Также состоялось чествование победителей регионального конкурса "Лидер года в научно-инновационной деятельности - 2024".
Как сообщает инфоцентр регионального правительства, ученхе из университетов и научно-исследовательских институтов региона, членов Академического собрания приветствовал вице-губернатор Алексей Райдер.
Ученые обсудили и вопросы развития профилактической медицины и технологий здоровьесбережения, инновационных подходов в профилактике и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний.