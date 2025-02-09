В Тюменской области требуются бортпроводники, капитаны и водители

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20,9 тысячи вакансий открыто в Тюменской области на начало года. В списке 159 рабочих специальностей и 177 профессий служащих.

По данным регионального департамента труда и занятости населения, требуются три капитана. Специалистам готовы платить от 94 тыс. 667 руб. до 96 тыс. 333 руб. в месяц. Есть и пять вакансий для бортпроводников. Зарплата варьируется от 72 до 80 тыс. руб. Также нужны пять машинистов передвижных электростанций, компании предлагают имот 92 тыс. 500 руб. до 102 тыс. 500 руб.

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта будет зарабатывать по 40 тыс. рублей, открыто пять вакансий.

Одна из самых актуальных профессий в Тюменской области — водитель автомобиля, требуются 1 тыс. 115 специалистов. Для них указана зарплата от 46 тыс. 641 руб. до 53 тыс. руб. Также открыто 111 вакансий для водителей автобусов с заработком от 40 тыс. 312 руб. до 49 тыс. 616 руб. Есть 209 мест для кондукторов (от 30 тыс. 714 руб. до 36 тыс. 500 руб.).

Больше узнать о вакансиях можно на интерактивном портале органов службы занятости Тюменской области и кадровом центре "Работа России", пишет "Вслух.ру".