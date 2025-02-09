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В Ишиме создают Стену памяти из фото участников Великой Отечественной войны

Общество, 14:21 09 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Стену памяти из фотографий участников Великой Отечественной войны создают на уличном пространстве возле музея "Городская управа" в Ишиме. Уже обработаны и приведены к единому виду 600 снимков, принесённых с 2020 по 2023 год.

Поступили в работу также и фото, полученные в 2024 году, сообщают в пресс-службе Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.

За две недели от момента объявления сбора в музей принесли порядка 30 фотографий. Также люди приносят документы: книжки красноармейцев, военные билеты, наградные книжки и многое другое.

Желающих принять участие в акции музейные работники просят принести две-три фотографии своих близких в музей "Городская управа", обязательно указав фамилию, имя, отчества, даты рождения и смерти, написать краткую информацию, где и кем был призван родственник, где воевал, какой имеется список наград и оставить свой номер телефона.

Более подробную информацию об участии расскажут по телефону +7(34551) 5-15-22.

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# Великая Отечественная война , Ишим

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