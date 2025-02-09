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Сообщать о незаконных надписях на фасадах тюменцы могут на городском портале

Общество, 15:51 09 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут сообщать о записях с рекламой запрещенных средств на фасадах их домов, ближайших остановках и заборах на портале "Тюмень - наш дом". Здесь есть спецраздел "Нарушение требований к внешнему виду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства".

Заявители могут приложить фотографии, однако они не появятся для общего доступа. Горожане отмечают расположение надписи — с лицевой или боковой стороны, у входной группы и другую информацию.

С начала 2025 года бдительными оказались жители с улиц Республики, Эрвье, Флотской, Мельникайте, 30 лет Победы, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Моторостроителей, Стахановцев, Широтной и других. Каждое обращение берется в работу, на сайте публикуется официальный ответ. Также на портале можно сообщить о нависающих с крыш сосульках и забытых во дворах кучах снега, пишет "Вслух.ру".

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