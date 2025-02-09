Тюменцам рассказали, как обнаружить шпионские программы на телефоне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как распознать шпионские программы на смартфоне рассказал тюменцам эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Дмитрий Калинин. По его словам, одним из сигналов того, что на устройстве возможно установлен вредоносный софт, являются индикаторы приватности.

"На новых моделях телефонов, как правило, могут загораться светодиоды или появляться значки в статус-баре, которые сигнализируют о том, что происходит доступ к чувствительной информации, например, ведется запись с микрофона. Если вы заметили, что этот индикатор загорается без видимой причины, это может быть тревожным знаком", - говорит эксперт.

Кроме того, стоит обратить внимание на уведомления в статус-баре телефона. В современных версиях Android приложения не могут работать в фоновом режиме без уведомления. Если появилось "сообщение" от приложения, которое пользователь не устанавливал или не использует, это тоже косвенный признак наличия шпионского программного обеспечения, пишет tmn.aif.ru.

Чтобы повысить уровень безопасности телефона, Дмитрий Калинин порекомендовал установить защитное программное обеспечение.