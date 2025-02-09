  • 9 февраля 20259.02.2025воскресенье
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер западный

В Тюменской области ведется набор школьников на практикум по геологии

Общество, 18:29 09 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор школьников на практикум "Геология и минералогия" ведется в Тюменской области. Курс является продолжением обучения "Введение в геологию" и "Минералогия в задачах статусных олимпиад", сообщает региональный центр "Новое поколение".

Участниками могут стать ребята 7-11 классов. На обучении их ждет изучение геологических процессов, строения материалов, освоение тривиальных названий минералов и многое другое. Преподавателем станет студент четвертого курса геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ростислав Шейбин.

Программа станет особенно полезна для тех, кто планирует участвовать в химических, географических, экологических и геологических конкурсах и олимпиадах.

Занятия будут проходить в режиме онлайн еженедельно по пятницам - с 18 часов 45 минут.

Регистрация открыта по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# геология , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 09.02.2025В Тюменской области ведется набор школьников на практикум по геологии
18:02 09.02.2025В Тюмени разрабатывают биофильтр для рыб, работающий в холодной воде
17:39 09.02.2025Тюменская область стала лидером на Урале по числу заявок на конкурс ПФКИ
17:17 09.02.2025Президент России отметил тобольского врача государственной наградой