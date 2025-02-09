В Тюменской области ведется набор школьников на практикум по геологии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор школьников на практикум "Геология и минералогия" ведется в Тюменской области. Курс является продолжением обучения "Введение в геологию" и "Минералогия в задачах статусных олимпиад", сообщает региональный центр "Новое поколение".

Участниками могут стать ребята 7-11 классов. На обучении их ждет изучение геологических процессов, строения материалов, освоение тривиальных названий минералов и многое другое. Преподавателем станет студент четвертого курса геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ростислав Шейбин.

Программа станет особенно полезна для тех, кто планирует участвовать в химических, географических, экологических и геологических конкурсах и олимпиадах.

Занятия будут проходить в режиме онлайн еженедельно по пятницам - с 18 часов 45 минут.

Регистрация открыта по ссылке.