В Тюменской области ведется набор школьников на практикум по геологии
Набор школьников на практикум "Геология и минералогия" ведется в Тюменской области. Курс является продолжением обучения "Введение в геологию" и "Минералогия в задачах статусных олимпиад", сообщает региональный центр "Новое поколение".
Участниками могут стать ребята 7-11 классов. На обучении их ждет изучение геологических процессов, строения материалов, освоение тривиальных названий минералов и многое другое. Преподавателем станет студент четвертого курса геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ростислав Шейбин.
Программа станет особенно полезна для тех, кто планирует участвовать в химических, географических, экологических и геологических конкурсах и олимпиадах.
Занятия будут проходить в режиме онлайн еженедельно по пятницам - с 18 часов 45 минут.
Регистрация открыта по ссылке.