11 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется Совещание главных метрологов Тюменского региона. 18+

В Тюмени в 14 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется пресс-конференция по отправке первой организованной делегации Тюменской области в Краснодарский край. 18+

В Тобольске во дворце спорта "Кристалл" начнутся традиционные соревнования по фигурному катанию на коньках "Тобольская льдинка". 6+

Интересное в этот день:

1697 — Пётр I разрешил продажу табака в Русском царстве.

1720 — Плотник Ефим Никонов начинает строить "потаённое судно", предшественницу субмарин.

1809 — Роберт Фултон запатентовал пароход.

1838 — по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села начинают ходить поезда на конной тяге.

1918 — декрет СНК об организации Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ).

1928 — в швейцарском Санкт-Морице открылись II зимние Олимпийские игры.

1970 — выведен на орбиту первый японский искусственный спутник Земли "Осуми".

1980 — премьера фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

2009 — ракета-носитель "Протон-М" с космодрома Байконур вывела на орбиту Земли два новых российских ИСЗ "Экспресс-АМ44" и "Экспресс МД1".

2016 — объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.