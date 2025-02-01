Более 800 блиндажных свечей отлили армизонцы для отправки в зону СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 посылок отправили неравнодушные жители Армизонского района землякам-участникам СВО в рамках VIII этапа региональной акции "Тепло родного дома".

Помимо теплых вещей для бойцов, медикаментов, продуктов, маскировочных сетей, в состав груза вошли 865 блиндажных свечей - их армизонцы отлили специально для нужд спецоперации, сообщает администрация района.

В погрузке гумконвоя помогли сотрудники районной администрации, доставку в Тюмень организовал руководитель местного предприятия ДРСУ.

Напомним, акцию "Тепло родного дома" проводит региональное отделение "Единой России" по инициативе губернатора Тюменской области александра Моора. Всего за семь предыдущих этапов "за ленточку" было доставлено свыше 6 тыс. 200 посылок.