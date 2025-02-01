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Воспитанники Суходольской коррекционной школы-интерната из ЛНР получат игрушки из Тюмени

Общество, 12:58 10 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ближайшие дни Тюменская областная общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко доставит воспитанникам Суходольской коррекционной школы-интерната (ЛНР) развивающие игрушки от компании "Умничка".

С просьбой передать игрушки основатель и собственник торгово-промышленной компании Федор Будылдин и операционный директор предприятия Алексей Скорихин обратились к председателю комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководителю регионального исполкома "Единой России" Ольге Швецовой.

Региональное отделение "Единой России", волонтерский центр областной думы, предприниматели, общественные организации и просто неравнодушные жители, по словам Ольги Швецовой, регулярно принимают участие в сборе гуманитарной помощи для новых территорий.

"Уже на следующей неделе "Офицеры России" доставят посылки от компании "Умничка", а также тюменской предпринимательницы Натальи Бугорковой. Уверена, ребята с благодарностью примут подарки", - сказала она.

Российская торговая марка "Умничка" — производитель оборудования и игрушек для развития детей – с 2014 года создаёт оборудование для детских садов и других образовательных учреждений.

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# ЛНР , Ольга Швецова , помощь

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12:58 10.02.2025Воспитанники Суходольской коррекционной школы-интерната из ЛНР получат игрушки из Тюмени