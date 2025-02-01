Флигель усадьбы Рубцовой внесли в реестр памятников

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Флигель усадьбы Ф. И. Рубцовой (ул. Дзержинского, 34а) в Тюмени внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Объект демонстрирует хорошую сохранность подлинного внешнего облика — как объемно-пространственной композиции с выразительным эркером второго этажа, так и декоративно-художественного оформления — традиционных резных наличников. Для обоснования целесообразности включения памятника в реестр был заключен контракт на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия", — отмечают в комитете.

Рядом с флигелем расположен другой двухэтажный деревянный дом (ул. Дзержинского, 34) тюменской мещанки Феоктисты Рубцовой. В оценочной ведомости 1910 года Феоктиста Изотовна сообщает адрес своего имения — дом № 26 по улице Садовой. Оно состоит из "двух двухэтажных деревянных домов". С правой стороны с усадьбой соседствует дом мещанина Сергея Бровцына, с левой — мещанина Дмитрия Горбунова.

Недвижимость Рубцова приобрела у мещанина Опрокиднева. Один дом построен в 1905 году, другой "окончен постройкой в сентябре 1909 года".

"Одна квартира занимается мной с семьей в одном доме, в другом вновь выстроенном две квартиры. Со всех квартир получается доход четыреста восемьдесят рублей", — пишет Рубцова в оценочной ведомости. Она уточняет, что квартиры у нее занимают пермский мещанин Павел Павлович Батуев и крестьянин Дмитрий Матвеевич Зудин.

Напомним, реставрация дома Рубцовой была официально завершена в ноябре 2024 года.

Влада Нерадовская