Тюменский медуниверситет подписал соглашение с центром "ВОИН"

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Соглашение о сотрудничестве подписали Тюменский медицинский университет и центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН". Документ даст старт созданию системы партнерских отношений, направленных на укрепление разносторонних связей в сфере образования, военно-спортивной подготовки, новых технологий и инновационной деятельности, сообщает вуз.

"Мы видим в этом соглашении новый виток развития вузовских мероприятий в области гражданского и военно-патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Это будет влиять не только на позитивный настрой студентов, но и на практические навыки. Главное, это возможность реализовать себя во внеучебной деятельности. Надеюсь, что это будет продуктивное, неформальное сотрудничество, нацеленное, прежде всего, на то, чтобы студенты, заканчивая университет, четко ориентировались в ценностях, которые составляют наше общество", - сказал ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров.

Подписанное соглашения представляет широкие возможности для плодотворного сотрудничества в области образовательного процесса как для студентов, так и для воспитанников центра. Студенты вуза смогут улучшить свою физическую подготовку и изучить военно-тактическую медицину, сформировать военно-прикладные навыки. Это поможет будущим врачам в качественном оказании первой помощи в экстремальных ситуациях, воспитает характер и волю.

Инструкторы центра "ВОИН" провели для студентов выставку учебных манекенов, военного медицинского оборудования, приспособлений для оказания первой помощи в экстремальных условиях. Особый интерес вызвала выставка БПЛА и дронов – студенты даже смогли провести учебный полет в режиме симуляции.