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Боец СВО станет гостем учебных сборов в тюменском центре "Алый парус"

Общество, 17:00 10 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об обстановке в зоне специальной военной операции юные тюменцы узнают от непосредственного участника событий. 14 февраля в детском морском центре "Алый парус" они встретятся с бойцом в рамках учебных сборов по основам военной службы. Начало мероприятия в 11 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Мероприятия, направленные на поддержку участников СВО и их родных, проходят здесь систематически. Так, ежедневно с 8 до 18 часов в центре можно присоединиться к плетению маскировочных сетей. Работа будет идти до 28 февраля включительно, затем сети отправят на линию боевого соприкосновения.

По-прежнему ждут на фронте и окопные свечи. С 1 по 27 февраля тюменцы могут передать жестяные банки для их изготовления в спортивную школу № 1 на ул. Ватутина. Здесь же параллельно идет сбор гуманитарной помощи для бойцов. Принять участие и принести предметы личной гигиены и постельное белье можно по будням с 9 до 18 часов.

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# гуманитарная помощь , СВО

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