Борис Гиберт внес заметный вклад в развитие региональной хирургии

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Ушел из жизни известный хирург, легенда тюменской медицины, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Борис Корнеевич Гиберт. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Всю свою жизнь он посвятил медицине и служению людям. Был талантливым хирургом, провел не одну тысячу сложнейших операций на органах брюшной полости, в том числе высокотехнологичных. Внес заметный вклад в развитие хирургии в нашем регионе. Многие годы он щедро делился своим опытом и знаниями с молодыми коллегами, вырастил плеяду учеников, которые сегодня проводят уникальные операции и спасают жизни пациентов. В течение 20 лет Борис Корнеевич руководил кафедрой Факультетской хирургии Тюменского государственного медицинского университета. Три десятка лет работал в одной из ведущих клиник нашего региона – Областной клинической больнице №1", - сказал глава региона.

Заслуги Бориса Гиберта отмечены высокими государственными и ведомственными наградами. Главное его достояние – огромная любовь, признание, уважение и безмерная благодарность спасенных им пациентов.

Прощание с заслуженным врачом РФ, профессором Борисом Корнеевичем Гибертом состоится в 12 февраля 2025 года с 10 до 13 часов в № 1 зале Тюменского крематория (Червишевский тракт, 511), сообщили в Тюменском медуниверситете.