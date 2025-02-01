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Центр поддержки экспорта Тюменской области поднялся во всероссийском рейтинге на 13 позиций

Экономика, 19:23 10 февраля 2025

t.me/Investtyumen72

Центр поддержки экспорта Тюменской области поднялся на 13 позиций по итогам всероссийского рейтинга институтов развития экспорта за 2024 г. И занимает 21 место, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Данные обсудили во время Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми.

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Тюменский центр поддержки экспорта оказал услуги 524 субъектам МСП, предоставил услуги АО "РЭЦ" 165 субъектам МСП, при содействии центра заключено 20 экспортных контрактов на общую сумму 12, 238 млн долларов США.

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# национальный проект Международная кооперация и экспорт , поддержка предпринимателей

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