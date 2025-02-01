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Собственника заросших 41,24 га сельхозземель оштрафовали в Тюменском районе

Общество, 13:21 12 февраля 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре (архив) | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре (архив)

Собственника заросших 41,24 га сельскохозяйственных земель оштрафовали Тюменском районе. Он не убирал сухостой и деревья на пяти участках, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Инспекторы обнаружили заросшие поля при внеплановой проверке в декабре 2024 года. Владельца неоднократно предупреждали о том, что такое состояние земель недопустимо. Но он не принял ответных мер.

Теперь, помимо уплаты штрафа, он будет обязан вовлечь земельные участки в сельскохозяйственный оборот по предписанию от ведомства.

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