Собственника заросших 41,24 га сельхозземель оштрафовали в Тюменском районе

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре (архив) | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре (архив)

Собственника заросших 41,24 га сельскохозяйственных земель оштрафовали Тюменском районе. Он не убирал сухостой и деревья на пяти участках, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Инспекторы обнаружили заросшие поля при внеплановой проверке в декабре 2024 года. Владельца неоднократно предупреждали о том, что такое состояние земель недопустимо. Но он не принял ответных мер.

Теперь, помимо уплаты штрафа, он будет обязан вовлечь земельные участки в сельскохозяйственный оборот по предписанию от ведомства.