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В Тюмени продают фото с автографом Михаила Горшенева за 500 тысяч рублей

Общество, 16:38 11 февраля 2025

предоставлено пресс-службой "Авито" | Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"

Фотографию с автографом лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева готовы продать поклонникам за 500 тыс. рублей в Тюмени. Об этом сообщает платформа онлайн объявлений "Авито".

"Указано, что к фотографии прилагаются билет с концерта, прошедшего в Тюмени в 2010 году, и лицензионный музыкальный диск. Стоимость лота – 500 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе компании.

Панк-рок появился в России в конце 70-х годов. На развитие жанра большое влияние оказало творчество музыкальной группы "Король и Шут". Нетипичная панк-группа создала свой собственный уникальный жанр, который объединил элементы рока, сказки, фольклора и хоррора.

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