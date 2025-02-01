124: детский телефон доверия перешел на новый короткий номер

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У детского телефона доверия появился новый короткий номер: 124. Но можно звонить и по старому длинному 8-800-2000-122. Оба работают ежедневно и круглосуточно. Квалифицированные психологи оказывают помощь бесплатно и анонимно. Также действует сайт детского телефона доверия.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила эксперт.

Она отметила, что актуальными для ребят остаются проблемы взаимоотношений со сверстниками и родителями. Некоторые подростки жалуются на жестокое обращение и буллинг со стороны сверстников. Пользователями детского телефона доверия в основном являются тинейджеры, но были звонки от детей шести и даже пяти лет.

Среди вопросов, с которыми обращаются взрослые, лидируют проблемы детско-родительских отношений, беспокойства родителей по поводу травли их детей в школе и угрозы суицида.

Инна Кондрашкина