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124: детский телефон доверия перешел на новый короткий номер

Общество, 13:42 11 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У детского телефона доверия появился новый короткий номер: 124. Но можно звонить и по старому длинному 8-800-2000-122. Оба работают ежедневно и круглосуточно. Квалифицированные психологи оказывают помощь бесплатно и анонимно. Также действует сайт детского телефона доверия.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила эксперт.

Она отметила, что актуальными для ребят остаются проблемы взаимоотношений со сверстниками и родителями. Некоторые подростки жалуются на жестокое обращение и буллинг со стороны сверстников. Пользователями детского телефона доверия в основном являются тинейджеры, но были звонки от детей шести и даже пяти лет.

Среди вопросов, с которыми обращаются взрослые, лидируют проблемы детско-родительских отношений, беспокойства родителей по поводу травли их детей в школе и угрозы суицида.

Инна Кондрашкина

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# детский телефон доверия , психологическая помощь

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