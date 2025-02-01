Региональную выплату к 80-летию Победы получат 39 тысяч жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39 тысяч жителей Тюменской области получат региональную выплату к 80-летию Великой Победы. Ее предоставят из средств регионального бюджета в дополнение к федеральной.

Единовременную выплату в Тюменской области направят фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Все выплаты будут перечислены или доставлены вместе с пенсией в апреле-мае 2025 года.