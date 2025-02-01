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Региональную выплату к 80-летию Победы получат 39 тысяч жителей Тюменской области

Общество, 12:03 11 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39 тысяч жителей Тюменской области получат региональную выплату к 80-летию Великой Победы. Ее предоставят из средств регионального бюджета в дополнение к федеральной.

Единовременную выплату в Тюменской области направят фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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Все выплаты будут перечислены или доставлены вместе с пенсией в апреле-мае 2025 года.

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# День Победы , социальные выплаты

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