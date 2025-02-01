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174 дома в районе Лесобазы в Тюмени остались без тепла из-за повреждения тепломагистрали

Общество, 12:36 11 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 7 часов 12 февраля будет ограничена подача тепла и горячего водоснабжения жителям микрорайона Лесобаза в Тюмени. Как сообщает пресс-служба "УСТЭК", это связано с устранением повреждения на тепломагистрали.

Под временное ограничение попадают 147 многоквартирных жилых домов, 11 домов частного сектора, пять детских садов, три школы и одно медицинское учреждение.

В том числе это дома по улицам Камчатская, Домостроителей, Леонова, Судостроителей, Западносибирская, Вересковая, Казачьи Луга, Мебельщиков, Лесопарковая, Стартовая, Константина Заслонова и Героев космоса.

По возможности работы будут завершены раньше, отмечают в "УСТЭК". Актуальный список адресов, попадающих под ограничение, можно найти на главной странице официального сайта.

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# отопление , УСТЭК

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