174 дома в районе Лесобазы в Тюмени остались без тепла из-за повреждения тепломагистрали

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 7 часов 12 февраля будет ограничена подача тепла и горячего водоснабжения жителям микрорайона Лесобаза в Тюмени. Как сообщает пресс-служба "УСТЭК", это связано с устранением повреждения на тепломагистрали.

Под временное ограничение попадают 147 многоквартирных жилых домов, 11 домов частного сектора, пять детских садов, три школы и одно медицинское учреждение.

В том числе это дома по улицам Камчатская, Домостроителей, Леонова, Судостроителей, Западносибирская, Вересковая, Казачьи Луга, Мебельщиков, Лесопарковая, Стартовая, Константина Заслонова и Героев космоса.

По возможности работы будут завершены раньше, отмечают в "УСТЭК". Актуальный список адресов, попадающих под ограничение, можно найти на главной странице официального сайта.