В Тюмени разработают научно-популярные образовательные курсы по медицине

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Научно-популярные образовательные курсы по медицине, фармации и здоровьесбережению разработают в Тюменском госуниверситете. Чтобы они были интересными и эффективными, преподаватели вуза пройдут акселератор, который стартовал в ТМУ 11 февраля.

"Мы хотим изменить традиционный подход к формированию программ дополнительного профессионального образования. С помощью наших коллег из Тюменского госуниверситета необходимо рассмотреть новые рынки, так как сейчас многие тратят ресурсы на собственное развитие. Это востребовано, люди хотят получать знания. Наша задача - обеспечить этот запрос качественным контентом. Причем выбрать новые подходы, потому что прежние, к которым мы привыкли, не совсем актуальны", - сказал ректор ТМУ Иван Петров.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участниками программы стали около 60 специалистов из университета. Каждый должен выбрать один из трех треков: онлайн-образовательные курсы для врачей, курсы ДПО для населения без медобразования и ДПО для студентов. До середины марта на тренингах и вебинарах их будут обучать создавать и продвигать современные и интересные образовательные программы.

"Мы ждем разработку именно онлайн-курсов, потому что дистанционное обучение в тренде. Людям удобно усваивать новую информацию таким образом. Но при этом здесь будут и требования к подаче материала. Например, проект с использованием нейросетей, элементов коучинга", - пояснила корреспонденту "Тюменской линии" начальник управления инновационных образовательных форматов и программ ТМУ Мария Ляпина.

Доцент кафедры истории и философии Института клинической медицины ТМУ Михаил Деминцев пришел на акселератор, чтобы в первую очередь повысить уровень своих навыков. Кроме этого, он планирует создать проект по истории бальнеологии Тюмени.

"Хотелось бы сделать курс про термальные источники, про их лечебное действие, грязелечение. То есть, как они развивались у нас, как мы пришли к столице термальных вод. Считаю, что это востребовано. Важно знать, почему такая вода стала полезной", - добавил он.

Защита инициатив намечена на 20 марта. Лучшие проекты получат техническую, юридическую и информационную поддержку Тюменского медицинского университета.

Виктория Макарова