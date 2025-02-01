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Александр Моор обозначил приоритеты работы с прокуратурой

Губернатор, 19:43 11 февраля 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании итоговой коллегии прокуратуры Тюменской области. Ее открыл заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев. Глава региона обозначил приоритетные задачи в совместной работе – поддержка участников специальной военной операции и их семей, обеспечение жильем детей-сирот, расселение аварийного фонда.

Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Помимо этого обсудили отопительный сезон, капитальный ремонт многоквартирных домов, профилактику правонарушений, системную защиту социальных прав граждан, меры борьбы с незаконной миграцией, экстремизмом и терроризмом.

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# Александр Моор , поддержка , прокуратура Тюменской области , СВО

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