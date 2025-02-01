Около двух тысяч тюменцев получили помощь в новом Центре ментального здоровья

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Четыре месяца успешно функционирует Центр ментального здоровья и реабилитации при Областной клинической психиатрической больнице в Тюмени. За это время учреждение приняло около 2 тыс. пациентов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Мультидисциплинарная бригада центра включает более 40 специалистов разного профиля: врачей-психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов, социальных работников и инструкторов по трудотерапии. Такой состав позволяет разрабатывать индивидуальные программы лечения и реабилитации для каждого пациента.

Современное оборудование центра также играет важную роль в повышении качества предоставляемых услуг. Оно помогает проводить процедуры максимально эффективно и комфортно для пациентов.

Этот проект подчеркивает значимость развития системы здравоохранения в Тюменской области и стремление к обеспечению населения качественной помощью в сфере психического здоровья.