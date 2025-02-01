Ограничение движения на улице Паровозной в Тюмени продлили до конца февраля

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

До 28 февраля продлены ограничения на ул. Паровозной в Тюмени в районе дома №24. Это связано с производственной необходимостью, возникшей при выполнении работ по строительству участка тепловой сети.

Объехать перекрытый участок можно по ул. 9 Января и ул. Транспортная, сообщили в городской администрации.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.