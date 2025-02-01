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Ограничение движения на улице Паровозной в Тюмени продлили до конца февраля

Общество, 13:10 12 февраля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

До 28 февраля продлены ограничения на ул. Паровозной в Тюмени в районе дома №24. Это связано с производственной необходимостью, возникшей при выполнении работ по строительству участка тепловой сети.

Объехать перекрытый участок можно по ул. 9 Января и ул. Транспортная, сообщили в городской администрации.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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