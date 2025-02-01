Центр репродуктивного здоровья предлагают открыть в Тюменском межвузовском кампусе

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Центр репродуктивного здоровья предлагают открыть в Тюменском межвузовском кампусе участники стратегической сессии по формированию и реализации проекта "Моя семья". Он направлен на повышение рождаемости. Тезисы и итоги сессии будут направлены на рассмотрение главе региона, сообщает пресс-служба Тюменского медицинского университета.

Создание центра репродуктивного здоровья необходимо для обеспечения доступности медицинской помощи населению, особенно молодежи. Это поможет профилактировать бесплодие, репродуктивные потери, снизить количество абортов и повысить рождаемость в регионе, уверена директор Института материнства и детства ТМУ, главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Тюменской области Елена Матейкович.

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"Студенты предложили реализовать его в Межуниверситетском кампусе вместе с Лабораторией репродуктивного здоровья. Напомню, работа по созданию кампуса ведется в рамках национальных проектов России, национальный проект "Молодежь и дети". Идея заслуживает внимания: высокая востребованность центра у молодежи и мощный научный потенциал специалистов тюменских вузов дадут хороший эффект", - добавила она.

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Ректор ТМУ Иван Петров обратил внимание участников сессии на необходимость разработки ресурсной базы проекта "Моя семья", также добавил пункт о совершенствовании системы здравоохранения: акушерско-гинекологическая помощь должна выйти на такой высокий уровень, чтобы после рождения первого ребенка хотелось вернуться за вторим, третьим, четвертым. В качестве ремарки он обратил внимание на наличие и количество детей у студентов и сотрудников медицинского университета.

Напомним, межуниверситетский кампус строится в Тюмени в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".