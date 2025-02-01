В Армизонском районе зарегистрировали первую в этом году двойню

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рождение первой в 2025 году двойни зарегистрировали в Армизонском отделе ЗАГС 12 февраля. Два мальчика - Захар и Тимур - пополнили многодетную семью Байгачевых.

У родителей уже подрастают трое ребятишек: Ярослава, Венера и Артем, сообщает администрация муниципалитета.

Отметим, что в прошлом году в Армизонском районе появились на свет три двойни, годом ранее - одна: мальчик и девочка.