В Армизонском районе зарегистрировали первую в этом году двойню
Общество, 15:00 12 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Рождение первой в 2025 году двойни зарегистрировали в Армизонском отделе ЗАГС 12 февраля. Два мальчика - Захар и Тимур - пополнили многодетную семью Байгачевых.
У родителей уже подрастают трое ребятишек: Ярослава, Венера и Артем, сообщает администрация муниципалитета.
Отметим, что в прошлом году в Армизонском районе появились на свет три двойни, годом ранее - одна: мальчик и девочка.