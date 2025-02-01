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В Армизонском районе зарегистрировали первую в этом году двойню

Общество, 15:00 12 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рождение первой в 2025 году двойни зарегистрировали в Армизонском отделе ЗАГС 12 февраля. Два мальчика - Захар и Тимур - пополнили многодетную семью Байгачевых.

У родителей уже подрастают трое ребятишек: Ярослава, Венера и Артем, сообщает администрация муниципалитета.

Отметим, что в прошлом году в Армизонском районе появились на свет три двойни, годом ранее - одна: мальчик и девочка.

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# Армизонский район , рождаемость

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