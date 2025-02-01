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Для юных тюменцев проведут блинный марафон

Общество, 08:41 14 февраля 2025

предоставлено Павлом Притупой

Блинный марафон для детей от 6 до 14 лет пройдет в ТРЦ "Матрешка" (ул. Широтная 112Б, 3 этаж) 1 марта с 10 до 12 часов. Участники будут соревноваться в приготовлении блинов, сообщают организаторы кулинарного шоу "Вари-Играй".

Для конкурсантов и гостей подготовили яркую программу с конкурсами, активностями и подарками. После завершения марафона гостей ждет праздничное чаепитие с дегустацией блинов.

"Масленица – это праздник, который объединяет, и мы хотим, чтобы дети и их родители почувствовали его атмосферу. Наша цель – не просто установить рекорд, но и создать для всех участников незабываемые эмоции, научить детей работать в команде и радоваться результатам своего труда", - рассказал руководитель шоу "Вари-Играй" Павел Притупа.

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Масленица , Павел Притупа

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