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Тюменцам представят уникальную коллекцию женских портретов XIX – начала XX века

Общество, 18:18 12 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "30 и 1 женский портрет" откроется в Тюмени в преддверии Международного женского дня в музее "Усадьба Колокольниковых" 28 февраля. Тюменцам представят уникальную коллекцию женских портретов XIX – начала XX века.

Она отражает идеалы красоты того времени. Ключевой темой станет образ женщины в обществе Российской империи, её роль и место в культурной и социальной жизни.

В экспозицию войдут работы известных русских художников, включая Бориса Кустодиева, Константина Савицкого, Николая Лаврова, а также графические портреты зарубежных мастеров. Помимо картин посетители увидят предметы женского будуара, аксессуары и другие модные атрибуты, передающие атмосферу эпохи. Всего на выставке будет представлено более 30 экспонатов.

Гостей ждут к в 18 часам. В день открытия – вход свободный для всех посетителей при предварительной регистрации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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