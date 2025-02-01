В Тюмени пожарные спасли из горящего дома пятерых людей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пятерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме по ул. Мельникайте корпус 2 в Тюмени 12 февраля. Сообщение о возгорании поступило около 16 часов, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Пожарные, прибыв на место происшествия, также эвакуировали четырех человек из зоны задымления.

Всего на ликвидации пожара работали 19 сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области, было задействовано шесть единиц техники.

Общая площадь пожара составила 15 кв.м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.