Тюменцев приглашают на Российские венчурные игры в технопарк

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отборочный этап Российских венчурных игр пройдет в Тюменском технопарке 19 февраля. Для горожан пройдут мастер-классы от ведущих предпринимателей и стартаперов. Организаторы определят лучший студенческий стартап Тюменской области.

На мероприятии можно узнать: как создаются инновации и что нужно для их успешного внедрения; как найти перспективную идею проекта и правильно её оценить; как проводить кастдев (Customer Development) для понимания потребностей клиентов; как разработать эффективную бизнес-модель, которая станет фундаментом вашего стартапа.

Эксперты: основатель Daily Challenge, экс-вице-президент Mail.ru Group, опытный предприниматель с рядом успешных проектов Андрей Табуринский; технологический предприниматель, основатель российских и международных стартапов, входит в список "Forbes 30/30" Марк Туровецкий; сооснователь Daily Challenge, выпускник Стэнфорда, методолог курсов для стартапов и инвесторов Илья Степанов.

Регистрация по ссылке. Вход бесплатный.

Возрастное ограничение: 16+.