  • 14 февраля 202514.02.2025пятница
  • USD91,0313
    EUR94,9221
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер южный

Тюменцев приглашают на Российские венчурные игры в технопарк

Экономика, 09:04 14 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отборочный этап Российских венчурных игр пройдет в Тюменском технопарке 19 февраля. Для горожан пройдут мастер-классы от ведущих предпринимателей и стартаперов. Организаторы определят лучший студенческий стартап Тюменской области.

На мероприятии можно узнать: как создаются инновации и что нужно для их успешного внедрения; как найти перспективную идею проекта и правильно её оценить; как проводить кастдев (Customer Development) для понимания потребностей клиентов; как разработать эффективную бизнес-модель, которая станет фундаментом вашего стартапа.

Эксперты: основатель Daily Challenge, экс-вице-президент Mail.ru Group, опытный предприниматель с рядом успешных проектов Андрей Табуринский; технологический предприниматель, основатель российских и международных стартапов, входит в список "Forbes 30/30" Марк Туровецкий; сооснователь Daily Challenge, выпускник Стэнфорда, методолог курсов для стартапов и инвесторов Илья Степанов.

Регистрация по ссылке. Вход бесплатный.

Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# тюменский технопарк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:04 14.02.2025Тюменцев приглашают на Российские венчурные игры в технопарк
18:38 13.02.2025На месте строительства развязки по Московскому тракту в Тюмени уложили плиты
14:36 13.02.2025Число нелегальных финансовых организаций в РФ увеличилось в 1,6 раза за год
13:40 13.02.2025Ялуторовский молочный комбинат получил международный сертификат "Халяль"

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.