Социализацию ветеранов СВО обсудил полпред с профсоюзами и работодателями УФО

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Социализацию и включение в региональную экономику ветеранов СВО обсудил полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога с профсоюзами и работодателями. Урал нуждается в 140 тыс. новых работников.

"Возвращающиеся с фронта должны стать тем самым кадровым резервом, который позволит в значительной степени покрыть эту потребность. Нам предстоит привлечь, обучить и встроить возвращающихся бойцов в экономику округа", - подчеркнул полпред.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

По его словам, так можно будет решить и главную задачу, обозначенную президентом России – повышение производительности труда. Эффективное использование внутренних резервов поможет повысить конкурентоспособность экономики и достичь национальных целей развития до 2030 года.

"В основе всего стоит обычный человек. Это наша главная ценность и ресурс. Мы все должны стремиться улучшить качество работы и жизни простых рабочих, слышать их просьбы. Соблюдение трудовых прав, особенно в части своевременной и справедливой оплаты труда – один из безусловных приоритетов моей работы", - обозначил Артем Жога.

Он отметил, что с представителями профсоюзов договорились сотрудничать по защите прав трудовых коллективов. Кроме того, полпред акцентировал внимание участников на активной работе с молодежью, помощи молодым семьям, мотивации молодых специалистов к участию в спортивных и общественных мероприятиях. Артем Жога пообещал встретиться с профсоюзной молодежью на полях второго Форума волонтеров.