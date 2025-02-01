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Пятиметровые шумозащитные экраны устанавливают на улице Крайней в Тюмени

Общество, 14:24 14 февраля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Шумозащитные экраны устанавливают специалисты МБУ "Тюменьгормост" на улице Крайней в Тюмени. Ограждение поможет снизить уровень шума от снежного полигона, расположенного в районе проезда Воронинские горки, сообщают в администрация города.

Экран длиной 231 метров и высотой пять метров будет сделан до 28 февраля.

Отметим, что в основании ограждения – свайный фундамент, который выдерживает значительные нагрузки. На него устанавливают стойки из двутавровых металлических балок, к которым крепятся звукоизолирующие панели. Акустическая эффективность экрана зависит не только от его высоты и длины, но и от расстояния до жилых домов, рельефа местности и уровня шума.

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# Воронинские горки , ограждения , Тюменьгормост

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