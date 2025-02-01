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В Тюменском районе обсуждают возможность создания конного поискового отряда

Общество, 15:19 14 февраля 2025

vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Конный поисковый отряд предлагает организовать в Тюменском районе волонтер Антон Чагин, который сотрудничает с центром "Рыжий конь" в с. Горьковка. Мужчина возглавляет поисковый отряд "Авангард" и уверен, что эффективность конного подразделения будет очень высокой, если человек потерялся в лесу, написала глава муниципального образования Ольга Зимина в своих аккаунтах в соцсетях.

"Центр "Рыжий конь" обосновался на окраине села Горьковка и притягивает к себе людей, увлеченных конным спортом и просто любящих лошадей. Сейчас на конюшне обитают 80 лошадей разных пород: молодые обученные животные и "ветераны", главная работа которых – дарить радость общения, особенно детям. Руководитель конного клуба Светлана Колмогорова своим любимым делом живет. Лошадки сытые, ухоженные, в конюшне – чистота и порядок. Сотрудники клуба обучают конной езде, проводят прогулки и походы, устраивают для желающих фотосессии. Помочь в уходе за животными приглашают волонтеров – рабочие руки здесь всегда нужны", - рассказала Зимина.

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Светлана Колмогорова рассказала главе Тюменского района о первоочередных задачах: подвести природный газ, чтобы отапливать помещения конюшни; построить большой крытый манеж для круглогодичных занятий и административное здание, где можно будет давать теоретические знания.

"Обсудили возможность приема на экскурсии организованных групп, например, из школ Тюменского района – гостям здесь рады. Предложила Светлане Валерьевне поучаствовать в грантовых конкурсах: их сейчас для некоммерческих организаций проводится немало, специалисты районной администрации готовы оказать консультационную поддержку", - резюмировала Ольга Зимина.

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# Ольга Зимина , Тюменский район

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