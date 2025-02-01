Почему подростки начинают курить, объяснила тюменский психолог

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Врачи-наркологи Тюменской области проанализировали причины, по которым подростки начинают курить. Чаще всего несовершеннолетними движет любопытство и пример курящего близкого человека.

"Производители табачных изделий, используя маркетинговые уловки, такие как привлекательный для подростков вкус, стиль изделий, также вносят значительную лепту в употребление подростками никотинсодержащей продукции", — отмечает психолог тюменского Областного наркологического диспансера Надежда Горбунова.

В отказе от курения, в том числе и электронных курительных устройств, ключевую роль играет семья. Специалисты Областного наркологического центра напоминают, что всегда готовы прийти на помощь родителям, подросткам, подсказать, как правильно выстроить процесс отказа от курения, отмечают в пресс-службе медучреждения.

Более 500 тюменских семей получили индивидуальные консультации по отказу от курения, профилактике никотиновой зависимости за пять лет. Наркологи провели 680 лекций среди молодежи по профилактике и лечению табачной зависимости, отказу от "парения" электронных сигарет, а также предоставили тысячи консультаций в онлайне.