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До десяти баллов начислят тюменские вузы отслужившим абитуриентам

Общество, 09:49 16 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Дополнительные баллы при поступлении в вузы Тюмени в 2025 году начислят абитуриентам, имеющим военный опыт. Их засчитают в качестве индивидуальных достижений.

Пять дополнительных баллов получат от Тюменского госуниверситета отслужившие по призыву, по контракту, по мобилизации, а также пребывающие в добровольческих формированиях для выполнения задач СВО. В ГАУ Северного Зауралья и Тюменском индустриальном университете этим абитуриентам начислят по десять баллов, в Тюменском государственном институте культуры — три балла.

Три балла добавят за прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в Тюменском государственном медицинском университете, а также пять баллов — за пребывание в добровольческих формированиях для выполнение задач СВО.

В ТВВИКУ имеющим государственные награды начислят десять баллов, ведомственный знак Минобороны России — семь баллов, ветеранам боевых действий — шесть баллов. Пять баллов получат представители движения "Юнармия" и участники сообщества "Братство Авангарда", пишет Вслух.ру.

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# абитуриенты , вузы

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