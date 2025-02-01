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Правилами осознанного дыхания поделилась тюменский физиотерапевт

Общество, 11:38 16 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Глубокое дыхание помогает успокоиться и замедлить сердцебиение. Когда человек дышит осознанно, он невольно переключает внимание с тревожных мыслей на сам процесс дыхания. Основными упражнениями поделилась тюменский физиотерапевт Татьяна Васенгина.

Брюшное дыхание выполняется следующим образом: лягте на спину, положите руки на живот и грудь, затем медленно вдохните через нос, надувая живот, а затем выдохните через рот, напрягая мышцы пресса. Выдох должен быть в 2–3 раза длиннее вдоха. Выполняйте по 5–10 минут в день.

Для полного дыхания сядьте ровно, расслабьтесь. На вдохе сначала расширьте живот, затем грудную клетку. Выдыхая, сначала втяните живот, затем сожмите грудную клетку. Повторите 10–12 раз.

Для того, чтобы успокоиться перед сном, вдохните через нос на четыре счета, задержите дыхание, затем медленно выдохните на шесть-восемь счетов. Повторяйте несколько минут перед сном.

Также можно попробовать дыхание с сопротивлением. Выдыхайте через сомкнутые губы или произносите звук "Ом". Это способствует расслаблению и активирует вибрации в грудной клетке, пишет "Тюменская область сегодня".

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# стресс , упражнения

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