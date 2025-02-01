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Как распознать инфаркт, рассказал тюменцам врач скорой помощи

Общество, 13:43 16 февраля 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

О нескольких характерных симптомах инфаркта рассказал врач скорой медицинской помощи Павел Николаенко. Главный признак — давящая или жгучая боль за грудиной.

Эта боль может иррадиировать в нижнюю челюсть, левую руку, под лопатку или в область шеи. Важно также обратить внимание на такие симптомы, как бледность кожи, потливость и холодный пот, которые могут указывать на тяжелое состояние.

При подозрении на инфаркт необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Важно помнить, что время играет решающую роль. Также рекомендуется дать человеку полтаблетки аспирина, если у него нет на него непереносимости.

Отличить инфаркт от стенокардии может быть сложно, отмечает специалист. Инфаркт характеризуется болевым синдромом, который длится более 20 минут, в то время как стенокардия — менее 20 минут. Однако даже при кратковременной боли стоит обратиться к врачу для консультации, пишет КП-Тюмень.

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