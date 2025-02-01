Рекомендации по заготовке удобрений дала тюменский агроном

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Из чего заготовить питательную базу для будущего урожая, рассказала агроном филиала Россельхозцентра по Тюменской области Маргарита Шляпина. В ход могут пойти яичная скорлупа, картофельные очистки, банановая кожура и другие органические подкормки.

Яичная скорлупа — рекордсмен по содержанию доступного кальция, который легко вымывается из верхних слоев почвы. Также в скорлупе содержатся медь, фосфор и фтор, которые нужны растениям в определенные фазы развития. Скорлупу высушивают, измельчают и добавляют в почву при высадке рассады.

В картофельных очистках есть большое количество калия и крахмала, фосфора, магния, марганца. Благодаря калию завязи плодов не будут опадать, фосфор поможет развить растениям крепкую корневую систему, магний и марганец помогут в осуществлении процесса фотосинтеза. Очистки можно высушить, измельчить и добавлять в почву.

Банановая кожура — важное калийное удобрение. Подсушите ее, измельчите и не большими порциями присыпайте почву. А лучше сделать настой или отвар и поливать ими почву, добавляя в воду для полива, пишет КП-Тюмень.

Луковая шелуха содержит соли калия, кальция, железа и множество микроэлементов. Приготовьте из нее отвар и поливайте им растения, особенно морковь, пасленовые, тыкву, кабачки и огурцы.

Хорошее удобрение для томатов, моркови, роз, гортензий, плодовых кустарников и деревьев — кофейная гуща. Кофе повышает кислотность почвы, а своим ярким ароматом отпугивает вредителей.

Не стоит забывать про древесную золу — натуральное удобрение, которое подходит большинству огородных культур, восполняет дефицит минералов в почве.