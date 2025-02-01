Парижский променад устроили тюменцам музыканты в музее Словцова

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Оркестр "Камерата Сибири" впервые организовал концерт "Парижский променад" по экспозиции "Шедевры мастеров Парижской школы" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 15 февраля. Такой формат поможет горожанам еще глубже понять эпоху и тонкости двух видов искусств, уверена автор идеи, главный дирижер, художественный руководитель оркестра "Камерата Сибири" Фаузия Тажина.

"Такой формат придуман впервые, эксклюзивно для Тюмени. Я вдохновилась этим после посещения выставки. Музыку подбирали, исходя из содержания пяти залов. Если это "Ищите женщину", то Морис Равель, зал "Мой Париж" - "Под небом Парижа" Юбера Жиро. Впервые исполним швейцарского композитора Отмара Шёка, его произведение отлично подошло для зала "Душа цирка". Также прозвучит так называемый "Русский вальс" Шостаковича, мы его связали с русской эмиграцией, томной ностальгией", - рассказала Фаузия Тажина в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Музыканты и сотрудники музея тщательно прорабатывали программу концерта-экскурсии. Шедевры мастеров Парижской школы – выставка, которая пользуется большой популярностью у тюменцев и гостей города, отмечает экскурсовод Ольга Аверина. С 26 сентября ее успели посетить более 10 тыс. человек. Коллекционер Павел Башмаков привез в Тюмень оригиналы работ Марка Шагала, Пабло Пикассо, Анри Матисса, русских художников-эмигрантов – Ильи Грекова, Александра Алексеева, Константина Терешковича. Для самого сотрудника музея концерт "Парижский променад" открыл новый взгляд на картины Василия Кандинского.

"Это всегда какой-то культурный шок, когда видишь Кандинского в оригинале. Работы 1938 года, это не копии, не какой-то дотираж, а именно работа того времени. Классные работы Михаила Шемякина. На выставке есть то, что Башмаков привез впервые. И то, что сегодня проходит такой концерт – это грандиозно", - считает Ольга Аверина.

Лектор-музыковед Тюменской филармонии, экскурсовод концерта "Парижский променад" Юлия Кавалерова уверена, что синтез музыки и изобразительного искусства – невероятный опыт.

"Одно искусство усиливает другое. С удовольствием посещаю музеи, читаю о художниках. Подготовка к концерту была глубокая, всесторонняя. Этот проект родился, мы даже немного удивились, как раньше к этому не пришли", - говорит Юлия.

Только 40 человек смогли попасть на концерт-променад. Вместе с музыкантами они встретили утро в Париже, побывали в цирке, узнали о роли русской балерины в жизни Равеля, о судьбе русских мигрантов, которые мастерски изображали смерть. И здесь их художество как никогда точно подчеркнула композиция "Пляска смерти" Камиля Сен-Санса. Обладатель сопрано Эльвира Саниевская исполнила несколько партий из произведений, в том числе Арию Далилы из оперы "Самсон и Далила". А завершилось все произведением "Чао, Париж" Астора Пьяццоллы.

Тюменцы по достоинству оценили новый формат культурного события.

"В первую очередь захотелось в Париж. Я была в нем несколько раз, и музыка, картины возвратили меня в этот замечательный город. Великолепная идея такого формата концерта. Я поражена – у нас в Тюмени можно вот так окунуться в искусство, такие талантливые музыканты, нам с ними очень повезло", - поделилась Антонина Наймушина.

Тюменка Дарья по завершении концерта призналась, что испытала потрясающие эмоции: "Слов даже не могу подобрать, чтобы все описать. Когда одновременно воспринимаешь происходящее визуально и на слух – это буря эмоций".

Второй концерт "Парижский променад" пройдет в музее Словцова 16 февраля. Билетов нет.

Возрастное ограничение: 16+.

Анжела Лебедева