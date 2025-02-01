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Парижский променад устроили тюменцам музыканты в музее Словцова

Общество, 18:26 15 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Оркестр "Камерата Сибири" впервые организовал концерт "Парижский променад" по экспозиции "Шедевры мастеров Парижской школы" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 15 февраля. Такой формат поможет горожанам еще глубже понять эпоху и тонкости двух видов искусств, уверена автор идеи, главный дирижер, художественный руководитель оркестра "Камерата Сибири" Фаузия Тажина.

"Такой формат придуман впервые, эксклюзивно для Тюмени. Я вдохновилась этим после посещения выставки. Музыку подбирали, исходя из содержания пяти залов. Если это "Ищите женщину", то Морис Равель, зал "Мой Париж" - "Под небом Парижа" Юбера Жиро. Впервые исполним швейцарского композитора Отмара Шёка, его произведение отлично подошло для зала "Душа цирка". Также прозвучит так называемый "Русский вальс" Шостаковича, мы его связали с русской эмиграцией, томной ностальгией", - рассказала Фаузия Тажина в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Музыканты и сотрудники музея тщательно прорабатывали программу концерта-экскурсии. Шедевры мастеров Парижской школы – выставка, которая пользуется большой популярностью у тюменцев и гостей города, отмечает экскурсовод Ольга Аверина. С 26 сентября ее успели посетить более 10 тыс. человек. Коллекционер Павел Башмаков привез в Тюмень оригиналы работ Марка Шагала, Пабло Пикассо, Анри Матисса, русских художников-эмигрантов – Ильи Грекова, Александра Алексеева, Константина Терешковича. Для самого сотрудника музея концерт "Парижский променад" открыл новый взгляд на картины Василия Кандинского.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Это всегда какой-то культурный шок, когда видишь Кандинского в оригинале. Работы 1938 года, это не копии, не какой-то дотираж, а именно работа того времени. Классные работы Михаила Шемякина. На выставке есть то, что Башмаков привез впервые. И то, что сегодня проходит такой концерт – это грандиозно", - считает Ольга Аверина.

Лектор-музыковед Тюменской филармонии, экскурсовод концерта "Парижский променад" Юлия Кавалерова уверена, что синтез музыки и изобразительного искусства – невероятный опыт.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Одно искусство усиливает другое. С удовольствием посещаю музеи, читаю о художниках. Подготовка к концерту была глубокая, всесторонняя. Этот проект родился, мы даже немного удивились, как раньше к этому не пришли", - говорит Юлия.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Только 40 человек смогли попасть на концерт-променад. Вместе с музыкантами они встретили утро в Париже, побывали в цирке, узнали о роли русской балерины в жизни Равеля, о судьбе русских мигрантов, которые мастерски изображали смерть. И здесь их художество как никогда точно подчеркнула композиция "Пляска смерти" Камиля Сен-Санса. Обладатель сопрано Эльвира Саниевская исполнила несколько партий из произведений, в том числе Арию Далилы из оперы "Самсон и Далила". А завершилось все произведением "Чао, Париж" Астора Пьяццоллы.

Тюменцы по достоинству оценили новый формат культурного события.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

"В первую очередь захотелось в Париж. Я была в нем несколько раз, и музыка, картины возвратили меня в этот замечательный город. Великолепная идея такого формата концерта. Я поражена – у нас в Тюмени можно вот так окунуться в искусство, такие талантливые музыканты, нам с ними очень повезло", - поделилась Антонина Наймушина.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменка Дарья по завершении концерта призналась, что испытала потрясающие эмоции: "Слов даже не могу подобрать, чтобы все описать. Когда одновременно воспринимаешь происходящее визуально и на слух – это буря эмоций".

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Второй концерт "Парижский променад" пройдет в музее Словцова 16 февраля. Билетов нет.

Возрастное ограничение: 16+.

Анжела Лебедева

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# выставка , Камерата Сибири , музей Словцова , музыканты , художники

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