Гумпомощь для жителей Курской области собирают в Ялуторовске и Викулово

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Гуманитарную помощь для жителей Курской области собирают в Ялуторовске и Викуловском районе, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В Ялуторовске в местное отделение партии "Единая Россия" неравнодушные горожане передали средства гигиены, консервы, кондитерские изделия. "Ваша помощь - это настоящий пример единства и солидарности. Спасибо всем, кто помогает", - отметил глава Ялуторовска Вячеслав Смелик.

В Викуловском районе жители также собрали гуманитарную помощь для соотечественников из Курской области. Среди неравнодушных жителей муниципалитета — ветераны, Женское движение "Единой России", Союз женщин России, обучающиеся Викуловской школы №1 и их родители.

Напомним, в Тюмени пункт приема помощи для жителей Курской области размещен на базе регионального центра "Семья" (ул. Ермака, 1а).