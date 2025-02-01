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Более 659,8 млрд рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области за год

Экономика, 14:48 17 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

659 млрд 898,7 млн рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области за 2024 г. Это на 109,8 % больше, чем годом ранее, сообщает Тюменьстат.

Более половины в общем объеме пришлось на торговлю промышленными товарами – 52,2 %. Еще 47,8 % - пищевыми продуктами.

В Югре оборот розничной торговли в 2024 г. превысил 664 млрд 335 млн рублей, на Ямале – 231 млрд 997 млн рублей. Прирост за год - 108,9 % и 105,9 % соответственно.

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# товарооборот , торговля , Тюменьстат

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