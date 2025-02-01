  • 17 февраля 202517.02.2025понедельник
  • USD90,3099
    EUR94,8876
  • В Тюмени -1..-3 С 7 м/с ветер юго-западный

Про тюменский крематорий сняли фильм

Общество, 14:37 17 февраля 2025

пресс-служба Тюменского крематория | Фото: пресс-служба Тюменского крематория

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин посетил первый тюменский крематорий в рамках интернет-проекта "PRO Крематории".

Екатерина Мадьярова провела для гостя экскурсию по залам, где проходят церемонии прощания. Якушину продемонстрировали и рассказали о технологических возможностях кремационного комплекса.

Над созданием Тюменского крематория работал институт "Ростпроект". Проект крематория выполнен с учетом современных требований к экологической безопасности и энергоэффективности. При проектировании были использованы передовые технологии кремации, обеспечивающие минимальные выбросы в атмосферу и максимальную автоматизацию процесса. Особое внимание уделено созданию комфортной и умиротворяющей атмосферы для посетителей.

Применены современные системы фильтрации и очистки выбросов, соответствующие строгим экологическим стандартам. "Ростпроект" осуществил полный комплекс проектных работ, от концепции до рабочей документации, обеспечив соответствие проекта всем нормативным требованиям.

В крематории 5 просторных, светлых залов для проведения церемоний прощания и при желании чина отпевания. Прощания здесь проходят не только для кремации, но и при традиционных захоронениях.

Процедура кремации – это деликатный и тщательно контролируемый процесс, обеспечивающий уважительное отношение к телу. После кремации прах помещается в урну, которую можно хранить дома, в колумбарии или развеять в памятном месте. Крематорий – это не просто место кремации, это место прощания, где завершается земной путь и начинается вечная память.

Современно оборудованный крематорий, обеспечивает соблюдение всех санитарных и гигиенических норм, это создает комфортные условия для прощания с близкими.

Кремационный цех - самое большое и самое важное помещение в крематории, оно предусмотрено для 3х кремационных линий.

Кремационная линия обеспечивает безопасную и эффективную кремацию, минимизируя воздействие на окружающую среду и соблюдая санитарные нормы. Важной частью этой линии также являются системы для сбора и хранения кремационных остатков, что позволяет обеспечить уважительное обращение с прахом усопших.

Видео: Борис Якушин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# крематорий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 17.02.2025У главы Тобольска появился новый заместитель
15:32 17.02.2025Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области выросла на 3,4% за неделю
14:59 17.02.2025Гумпомощь для жителей Курской области собирают в Ялуторовске и Викулово
14:37 17.02.2025Про тюменский крематорий сняли фильм

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.