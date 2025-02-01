Про тюменский крематорий сняли фильм

| Фото: пресс-служба Тюменского крематория | Фото: пресс-служба Тюменского крематория

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин посетил первый тюменский крематорий в рамках интернет-проекта "PRO Крематории".

Екатерина Мадьярова провела для гостя экскурсию по залам, где проходят церемонии прощания. Якушину продемонстрировали и рассказали о технологических возможностях кремационного комплекса.

Над созданием Тюменского крематория работал институт "Ростпроект". Проект крематория выполнен с учетом современных требований к экологической безопасности и энергоэффективности. При проектировании были использованы передовые технологии кремации, обеспечивающие минимальные выбросы в атмосферу и максимальную автоматизацию процесса. Особое внимание уделено созданию комфортной и умиротворяющей атмосферы для посетителей.

Применены современные системы фильтрации и очистки выбросов, соответствующие строгим экологическим стандартам. "Ростпроект" осуществил полный комплекс проектных работ, от концепции до рабочей документации, обеспечив соответствие проекта всем нормативным требованиям.

В крематории 5 просторных, светлых залов для проведения церемоний прощания и при желании чина отпевания. Прощания здесь проходят не только для кремации, но и при традиционных захоронениях.

Процедура кремации – это деликатный и тщательно контролируемый процесс, обеспечивающий уважительное отношение к телу. После кремации прах помещается в урну, которую можно хранить дома, в колумбарии или развеять в памятном месте. Крематорий – это не просто место кремации, это место прощания, где завершается земной путь и начинается вечная память.

Современно оборудованный крематорий, обеспечивает соблюдение всех санитарных и гигиенических норм, это создает комфортные условия для прощания с близкими.

Кремационный цех - самое большое и самое важное помещение в крематории, оно предусмотрено для 3х кремационных линий.

Кремационная линия обеспечивает безопасную и эффективную кремацию, минимизируя воздействие на окружающую среду и соблюдая санитарные нормы. Важной частью этой линии также являются системы для сбора и хранения кремационных остатков, что позволяет обеспечить уважительное обращение с прахом усопших.

Видео: Борис Якушин.