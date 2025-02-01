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Новый сезон конкурса научно-популярного видео стартовал в России

Общество, 20:06 17 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четвертый сезон Всероссийского конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" стартовал в России. Конкурс позволяет школьникам заявить о себе как о будущих молодых ученых, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать проекты и идеи.

Победителей ждут увлекательные поездки, техника и сертификаты на образовательные курсы. Впервые участие в конкурсе примут школьники из Белоруссии.

Участие в конкурсе дает возможность талантливым школьникам в возрасте от шести до 18 лет не только получить новый опыт и знакомства с единомышленниками, но и вырасти в научной сфере. IV сезон научно-популярного конкурса видео "Знаешь? Научи!" продлится до 15 мая 2025 года. Для участия в конкурсе необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе Атомариум.

Предлагается пять тематических номинациях от таких партнеров, как Госкорпорация "Росатом", ПАО "СИБУР-Холдинг", Госкорпорация "Роскосмос", ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" и ООО "ПСК Фарма". Направления взаимосвязаны со школьными предметами, что позволит участникам выбрать то, которое наиболее соответствует их интересам. Дополнительные номинации, в которых выберут лучшую школу и наставника, по-прежнему будут доступны для участия. Их партнерами выступают издательство "Наука" и информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум".

Будут определены 15 победителей тематических номинаций в трех возрастных категориях среди 45 финалистов. Победителей среди полуфиналистов определит жюри конкурса. В его состав входят ученые, представители бизнеса, создатели научно-популярного контента. Церемония награждения состоится в 2025 году. Авторы лучших видеороликов получат ценные призы от партнеров конкурса, среди них: электросамокаты, техника для учебы, экскурсии на уникальные технологические предприятия и эксклюзивная научная литература.

"Всероссийский конкурс "Знаешь? Научи!" – важный проект десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. В прошлом сезоне в нем участвовали более восьми тысяч школьников, что свидетельствует о высоком интересе подрастающего поколения к науке.

“Согласно последним данным ВЦИОМ, каждый третий родитель хотел бы, чтобы их дети построили карьеру в области разработок будущих технологий. Для этого создаются все возможности и условия. Например, под эгидой нацпроекта "Наука и университеты" открыто 940 молодежных лабораторий, строятся новые современные кампусы. Создано 50 передовых инженерных школ в 23 регионах – по поручению президента к 2030 году их количество увеличится до 100. В дальнейшем вся эта работа будет продолжена в рамках нового нацпроекта – "Молодежь и дети", — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

За три сезона в конкурсе приняли участие более 15 тыс. школьников. На различных информационных ресурсах опубликовали около 75 тыс. материалов о проекте.

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# конкурс , наука

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