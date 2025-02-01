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В Тюменской области при реабилитации бойцов СВО будут сотрудничать с митрополией

Общество, 15:19 18 февраля 2025

фото Тюменская областная дума

Участник СВО обратился в комитет по социальной политике Тюменской областной думы с инициативой, направленной на реабилитацию бойцов СВО. Ребятам, вернувшимся домой, по его словам, нужна реабилитация, и не только психологическая, но и духовная, сообщает пресс-служба облдумы.

"Мы будем сотрудничать с Тобольской митрополией, хотелось бы, чтобы у бойцов было место, где они могли бы укрепиться духовно", - сообщил он на встрече в штабе общественной поддержки "Единой России".

Председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" ОльгА Швецова считает эту идею своевременной, поскольку от вернувшихся с СВО военнослужащих есть такой запрос, им нужна, в том числе, духовная помощь.

"Сегодня мы все помогаем по мере сил нашим ребятам, их заявки для нас становятся сигналом к действию. Важно, чтобы наши защитники знали — регион будет поддерживать их до самой Победы", - заверила Ольга Швецова.

Она напомнила, что недавно завершился восьмой этап акции "Тепло родного дома", за который было собрано 376 посылок. С 2022 года ее реализует региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора. Акция инициирована специально для родных и близких участников СВО и дает возможность отправить именную посылку конкретному бойцу. За восемь этапов была собрана 6 тыс. 661 посылка.

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# облдума , Ольга Швецова , СВО , Тобольская митрополия

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