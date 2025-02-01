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Восемь термальных комплексов обновили и открыли в Тюменской области за пять лет

Общество, 18:51 18 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Восемь термальных комплексов обновили и открыли с нуля в Тюменской области за последние пять лет.

Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова на пресс-подходе в рамках первого термального конгресса, который проходит в областной столице 18 и 19 февраля.

"Одни комплексы модернизировали и расширили их мощности, другие - открыли заново. За пятилетний период это достаточно серьезная инфраструктурная история. Каждый объект меняется. Если мы вспомним, какими они были пять-семь лет назад и сравним с сегодняшними термальными комплексами, то получим две разные картинки", — дополнила она.

В регионе не останавливаются на достигнутом. В течение 10-15 лет, по словам Марии Трофимовой, должна и может появиться новая и качественная инфраструктура, которая расширит возможности для растущего туристического потока.

Отметим, в регионе действуют 22 термальных комплекса с 25 открытыми бассейнами с минеральной водой. В 2020 году Тюмень официально признали российской столицей термальных вод.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области подчеркнула, что сейчас на всех термальных комплексах обозначен состав воды, рекомендации, требования, ограничения. Тюменские источники сравнимы с венгерскими курортами. Воды с точки зрения ее добычи и минерализованного состава нередко сравнивают с бальнеологическим курортом Шарвар и местами в Будапеште. В составе тюменских источников находятся хлоридно-натриевые воды. Три основных элемента с высокой степенью концентрации — йод, бор, бром.

Термальный конгресс впервые проходит в Тюмени. Дни проведения — 18 и 19 февраля. На него съехались более 200 участников туристической отрасли из разных регионов России. Программа включает обсуждения, панельные дискуссии, стратегические сессии и обмен мнениями при участии более 30 спикеров. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев заявил, что термальный конгресс хотят сделать ежегодным.

Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова

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# горячие источники , Мария Трофимова , туризм

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