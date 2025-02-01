В России начнут развивать единую цифровую платформу в сфере туризма

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Единую цифровую платформу в сфере туризма начнут развивать в России в 2025 году. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков в ходе первого термального конгресса в Тюмени 18 февраля.

"Мы не хотим заместить здесь ни турагентов, ни туроператоров, ни агрегаторов. Наша задача — создать удобную, доступную базу знаний и данных, эталонный реестр для того, чтобы бизнес мог формировать собственные туристические продукты, чтобы это было удобно и надежно", — поделился Дмитрий Вахруков.

Спикер рассказал и о других приоритетах, которые Минэкономразвития РФ закладывает на ближайшие пять лет. В фокусе — поддержка и развитие инфраструктуры. Продолжится реализация востребованной программы по льготному кредитованию гостиниц от 120 номеров, точек притяжения таких как парки развлечений, аквапарки, горнолыжные курорты. По ней идет сбор заявок. Также регионы могут подать заявки на участие в программе строительства модульных и капитальных гостиниц. На ближайшие три года на эти цели заложено на 15 млрд рублей.

На 2025-2027 год предусмотрено 27 млрд рублей для развития региональной инфраструктуры. Эти средства из федерального бюджета даются регионам на реализацию собственных приоритетных проектов.

Еще одно новшество — запуск вместе с Минпромом федерального проекта по оборудованию для туризма.

"Минпром нашел на него небольшое финансирование в рамках своих программ. Это оборудование, которое необходимо импортозамещать, – канатные дороги, другое необходимое для горнолыжных трасс. И то, что нам отрасль ставила как вопрос, — это туристические автобусы. Здесь тоже Минпром предложил две программы по закупке транспорта, которые с этого года начнут работать. Это все теперь внутри нашего национального проекта, и мы за этим будем пристально следить", — добавил Вахруков.

С большим масштабом будет перезапущена программа продвижения туристического бренда России Discover Russia за рубежом. Она неплохо сработала в целевых странах в 2024 году, отмечает Дмитрий Вахруков. "У нас там десятки процентов прироста туристического потока. Это говорит о том, что действительно программа работает. В этом году расширим на новые страны. Бренд Discover Russia был зарегистрирован в прошлом году", — заключил он.

Напомним, термальный конгресс проходит в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 18-19 февраля. Крупное событие объединяет более 200 участников из разных регионов России. Эксперты представляют свои наработки и подходы в создании курортов нового формата, рассмотрят актуальные вызовы.

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Инна Пахомова