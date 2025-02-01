Трио Даниила Крамера выступит в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трио Даниила Крамера выступит в Тюменской филармонии 6 марта в 19 часов. С ним на сцену выйдут Виктория Каунова (вокал), Григорий Зайцев (контрабас), Давид Ткебучава (ударные), сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Виктория Каунова– настоящая дива современной джазовой сцены с потрясающе гибким голосом, широким диапазоном и отменными актёрскими данными. Участница телешоу "Один в Один" на телеканале Россия 1, актриса мюзиклов", - рассказали организаторы.

Григорий Зайцев – контрабасист и бас-гитарист один из востребованных музыкантов Москвы, участник многих музыкальных проектов. Исполнитель во многих музыкальных стилях. Как джазовый музыкант дебютировал в 1991 году. Широкой джазовой публике стал известен как участник квартета Анатолия Кролла.

Давид Ткебучава дебютировал как джазовый барабанщик с музыкантами Казани, там же получил биг-бэндовую практику, играя в оркестре "Синтез" Анатолия Василевского. В составе различных ансамблей выступал на международных фестивалях "Джазовый перекрёсток" (Казань), "Джазовая провинция", "Джаз в саду Эрмитаж" (Москва), а также в Литве, Польше, США. Играл на одной сцене с такими музыкантами, как Рой Харгроув, Бенни Грин, Марк Соскин, Шейла Джордан, Валерий Пономарёв, Збигнев Намысловский и другие.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.