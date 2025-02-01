Более тысячи раз посетили новую амбулаторию в Прииртышском
Более тысячи раз посетили новую амбулаторию в п. Прииртышский Тобольского района. Она работает с конца 2024 года.
За это время к фельдшерам обратились 480 раз, к терапевтам — 310, к акушерке — 196, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
В амбулатории на площади 324 квадратных метра размещены кабинеты раннего выявления заболеваний, прививочный, процедурный кабинеты, кабинет фельдшера, акушерки, сбора анализов, дневной стационар.