Более тысячи раз посетили новую амбулаторию в Прииртышском

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более тысячи раз посетили новую амбулаторию в п. Прииртышский Тобольского района. Она работает с конца 2024 года.

За это время к фельдшерам обратились 480 раз, к терапевтам — 310, к акушерке — 196, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В амбулатории на площади 324 квадратных метра размещены кабинеты раннего выявления заболеваний, прививочный, процедурный кабинеты, кабинет фельдшера, акушерки, сбора анализов, дневной стационар.