Школу на 1 тыс. 100 учебных мест открыли в п. Московский Тюменского района

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Школу на 1 тыс. 100 учебных мест открыли в поселке Московский Тюменского района 19 февраля. В учебном заведении также предусмотрено дошкольное отделение, которое рассчитано на 350 воспитанников.

Осмотрели объект и поздравили ребят и их родителей с праздником губернатор региона Александр Моор и секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

"Здесь созданы все условия, чтобы овладевать современными знаниями по всем наукам, качественно подготовиться к выпускным экзаменам. Конечно, есть и условия для творческого и спортивного развития. Хочу напомнить всем, что 9 мая мы будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, также сейчас идет Год защитника Отечества. Безусловно, запланировано множество различных мероприятий, посвященных этим событиям. Всем ребятам, помимо школьной программы, советую уделить большое внимание истории нашей страны и своей школы, а у вас она богатая, к тому же здесь базируется поисковый отряд "Аэлита". Мы должны помнить наших героев", – сказал Александр Моор.

Образовательный комплекс стал одним из самых больших в регионе: его общая площадь превышает 28 тыс. кв. м. Объект состоит из четырех трехэтажных блоков. В нем есть кабинеты для дошкольников, начальных и старших классов. Также в здании расположена столовая на 550 мест, медпункт, библиотечный центр, актовый, тренажерный, два спортивных и хореографический залы. Работа будет вестись в одну смену, а в классах учиться по 25-30 человек.

Комфортные условия учебного заведения отметил и Владимир Якушев. Он напомнил, что школа построена по президентской программе модернизации образования, которую реализуют "Единая Россия" и Минпросвещения РФ. Все этапы работ контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов.

"Здесь есть все для развития детей. Педагогический коллектив укомплектован и очень подготовлен, поэтому из этой школы выпустится много талантливых ребят, которые затем сыграют в истории нашей страны далеко не последнюю роль. В целом Тюменская область находится в передовиках по строительству образовательных объектов – все они построены в срок и качественно, а также не допущено просрочек по капремонту", – подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации.

Первый корпус школы был рассчитан на 600 мест, в несколько смен обучались порядка 1 тыс. 600 детей. В связи с переполненностью в 2022 году начали строительство нового здания.

Виктория Макарова